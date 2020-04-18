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"ساما" ترخص لـ9 شركات تقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالسعودية

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"ساما" ترخص لـ9 شركات تقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالسعودية "ساما" ترخص لـ9 شركات تقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالسعودية

الرياض - مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريحَ لـ9 شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية.

وقالت ساما، في بيان صادر، اليوم السبت، إن الـ9 شركات تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي تم التصريح لها من قِبل مؤسسة النقد ثلاثين شركة.

وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية؛ في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبينت "ساما"، أنها تلقت العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها مؤخراً قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.

وتابعت، أن الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، تضمنت حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة.

كما تأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، وفقاً لـ"ساما".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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