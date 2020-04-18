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الداخلية السعودية تعتمد نموذج تنقل موحداً خلال منع التجول لجميع مناطق المملكة

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الداخلية السعودية تعتمد نموذج تنقل موحداً خلال منع التجول لجميع مناطق المملكة الداخلية السعودية تعتمد نموذج تنقل موحداً خلال منع التجول لجميع مناطق المملكة

الرياض - مباشر: قررت وزارة الداخلية في اعتماد نموذج تنقل موحد خلال منع التجول لجميع مناطق المملكة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم السبت، بأنه إلحاقاً لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، فقد تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه.

وتابع المصدر أنه تقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 28 / 8 / 1414 هـ، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

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