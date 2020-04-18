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السعودية تفرض حظراً كاملاً على مناطق بمحافظة الأحساء حتى إشعار آخر

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السعودية تفرض حظراً كاملاً على مناطق بمحافظة الأحساء حتى إشعار آخر السعودية تفرض حظراً كاملاً على مناطق بمحافظة الأحساء حتى إشعار آخر

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الداخلية عن منع التجول والدخول والخروج من وإلى حيي (الفيصلية والفاضلية) بمحافظة الأحساء على مدار الـ24 ساعة، اعتباراً من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار المستجد بالمملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وتابع المصدر أنه تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وأشار إلى استمرار جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر من الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

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