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وصول المصريين العائدين من كندا للحجر الصحي

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صرحت وزارة السياحة والآثار، في تصريح لها اليوم، إن أعضاء مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، استقبلوا بالورود والهدايا التذكارية، أفراد الوفد المصري العائد من مدينة تورنتو بكندا، وذلك فور وصولهم صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولي.

 

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن جميع أعضاء الوفد العائد خضعوا للكشف الطبي من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، ثم توجهوا على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يومًا.

 

وأضاف، ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن الوفد يتكون من 204 أفراد و12 طفلًا، مشيرًا إلى أن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية استقبال وتسكين الوفد العائد لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي، مؤكدًا على أنه جري تطهير وتعقيم الفندق قبل استقبال الوفد العائد.

 

وأشار “فوزي”، إلى أنه جري تدريب العاملين بالفندق على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

IMG ٢٠٢٠٠٤١٨ ١٥٤٩٣٣ 228x300 - وصول المصريين العائدين من كندا للحجر الصحي

ونوه إلى أنه جري الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفندق من قبل الطاقم الطبي المقيم بالفندق بالتعاون مع طاقم الأطباء من الطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر التابع لوزارة الصحة والسكان، وجري تقديم وجبه الإفطار لهم.

المشرق نيوز

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