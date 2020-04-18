وكالة: السعودية تبيع 600 ألف برميل نفط يومياً لأمريكا خلال أبريل

الرياض - مباشر: ذكر مسؤول صناعي سعودي أنه من المقرر أن تبيع السعودية 600 ألف برميل نفط يومياً للولايات المتحدة خلال شهر أبريل /نيسان الجاري.

وأوضح المسؤول لوكالة "بلومبيرج"، اليوم السبت، أن ذلك يعد أعلى حجم للشحنات بين البلدين خلال عام.

والجدير بالذكر، أن الشحنات التي تم الاتفاق عليها مع زيادة السعودية للإنتاج لمستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب الأمريكي بسبب عمليات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة النفط العربية السعودية "أرامكو"، إنها ستخفض الإنتاج إلى 8.5 مليون برميل يوميا في مايو كجزء من اتفاق "أوبك +" مع روسيا والمنتجين الرئيسيين الآخرين.

وبين المسؤول السعودي، أن مخصصات مصافي التكرير الأمريكية لشهر مايو لم تكتمل بعد ، لكنها خفضت بالفعل حجم الخصومات التي تقدمها ، والتي من المرجح أن تؤدي إلى بعض المصافي لتقليل طلباتها.

وكان تم تسعير الخام العربي الخفيف السعودي لشحنات مايو إلى الولايات المتحدة بخصم 75 سنتًا للبرميل على مؤشر أرغوس الخام الخام ، مقارنة بـ 3.75 دولار في أبريل.

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