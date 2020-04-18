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السعودية تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بلغ 8274 حالة إصابة، منها 6853 حالة إصابة نشطة، و78 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي بلغ 1329 حالة شفاء، فيما وصلت الوفيات إلى 92 حالة.

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