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الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

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الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح ، أرسل برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد راضي، في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي أشاد بما يجمع كل أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة.

 

وتابع، داعيًا الله تعالي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم، أن يحفظ ويرعى شعبها العظيم، ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء.

 

وأضاف، أن الرئيس بعث ببرقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

المشرق نيوز

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