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تسجيل 1374 حالة جديدة بالكورونا في إيران

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تسجيل 1374 حالة جديدة بالكورونا في إيران تسجيل 1374 حالة جديدة بالكورونا في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور ، اليوم السبت، تسجيل 1374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 73 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال جهانبور – حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية – إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 80 ألفا و868 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 5 آلاف و31 حالة، مبينًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 55 ألفا و986 شخصًا بما نسبته 70% من المصابين بالمرض.

وأوضح أن 3 آلاف و513 شخصًا من المصابين هم الآن في العناية المركزة، مشيرًا إلى إجراء 330 ألفا و137 عملية اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

المشرق نيوز

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