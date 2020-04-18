تقرير: أرباح الشركات الخليجية المُدرجة تتراجع 15.4% خلال 2019

مباشر: تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.4 بالمائة في السنة المالية 2019، حيث بلغ 149.3 مليار دولار، مقابل 176.3 مليار دولار في السنة المالية 2018.

وبحسب تقرير حصل عليه "مباشر"، اليوم السبت، سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أعلى معدل نمو على أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 13.5 بالمائة وصولاً إلى 10.3 مليار دولار ، وفق بيانات الشركات المالية وبحوث "كامكو انفست".

من جهة أخرى، تراجع أداء الشركات السعودية للسنة المالية 2019، والتي تستحوذ على نسبة 72.8 بالمائة من إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، وسجلت أعلى معدل تراجع في الأرباح بنسبة 20.5 بالمائة خلال السنة المالية 2019 وصولاً إلى 108.6 مليار دولار مقابل 136.7 مليار دولار في السنة المالية 2018، حيث تراجعت أرباح أرامكو بنسبة مماثلة.

وباستبعاد نتائج أرامكو، فان أرباح الشركات السعودية انخفضت بنسبة 20.7 بالمائة لنفس الفترة لكن أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة.

كما سجلت الشركات البحرينية والقطرية انخفاضاً في صافي الربح خلال العام بنسبة 7.1 بالمائة و5.5 بالمائة على التوالي.

أما على صعيد أداء القطاعات المختلفة، تراجع أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، بما في ذلك الطاقة والمواد الأساسية والعقار وسجلت تراجعات حادة في الأرباح المسجلة لهذا العام.

وانخفضت أرباح قطاع الطاقة بواقع 22.6 مليار دولار أو ما يعادل 20.3 بالمائة خلال العام لتصل إلى 89.2 مليار دولار في السنة المالية 2019 مقابل 111.8 مليار دولار في السنة المالية 2018.

وشهد صافي الأرباح للربع الرابع من العام 2019 تراجعا بنسبة 18.6 بالمائة على أساس سنوي ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة في الأرباع الثمانية الماضية، حيث بلغ 31.0 مليار دولار على خلفية تراجع أرباح القطاعات الرئيسية بصفة أساسية.

وسجلت الشركات المدرجة في كل من السعودية وقطر والكويت انخفاضا في الأرباح خلال الربع الرابع مقابل ارتفاع أرباح بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت ثلاث من أصل ست بورصات خليجية انخفاضاً على أساس سنوي في أرباح الربع الرابع من العام 2019، وسجلت السعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 24.1 في المائة.

من جهة أخرى، سجلت كلا من أبوظبي ودبي أرباحاً أعلى خلال هذا الربع، حيث شهدت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي نموا ملحوظاً مقارنة بأداء الربع الرابع من العام 2018.

أما فيما يتعلق بالأداء القطاعي، سجل قطاع الطاقة وقطاع المواد الأساسية مرة أخرى انخفاضات حادة ثنائية الرقم في صافي أرباح الربع الرابع من العام 2019 مما أدى إلى انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام 2019.

من جهة أخرى، حقق قطاع البنوك نمواً بنسبة 24.6 بالمائة في أرباح الربع الرابع من العام 2019.

وشهد قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديداً في السعودية إدراج شركة أرامكو في ديسمبر 2019، الأمر الذي ساهم في مضاعفة القيمة السوقية وأرباح الشركات المدرجة ضمن القطاع، إلا ان القطاع شهد انخفاضاً في الأرباح بوتيرة ثابتة نتيجة لتراجع أسعار النفط بما أثر بصفة خاصة على شركات التنقيب عن النفط وتسويقه في المنطقة، في حين سجلت معظم شركات نقل وتكرير النفط أرباحاً أعلى خلال العام.

وانخفض إجمالي أرباح القطاع بنسبة 20.3 بالمائة في العام 2019 فيما يعزى بصفة رئيسية لتراجع أرباح أرامكو بنفس النسبة تقريباً.

وباستبعاد نتائج أرامكو للعام بأكمله من إجمالي أرباح القطاع، نلحظ نمو أرباح القطاع بما يقرب من نسبة 13.1 في المائة.

أما قطاع العقار الخليجي، خامس أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية، فقد شهد تراجع أرباحه السنوية بنسبة 20.0 في المائة، حيث بلغت أرباح القطاع 4.5 مليار دولار في العام 2019.

وجاء هذا التراجع على خلفية الانخفاض واسع النطاق في أرباح الشركات العقارية في معظم الأسواق الخليجية.

وجاءت الشركات العقارية المدرجة في دبي في صدارة الشركات التي شهدت تراجعاً حاداً في أرباحها من حيث القيمة المطلقة والتي بلغت 724 مليون دولار أو ما يعادل نسبة 20 في المائة، تلتها السعودية بتراجع بلغت قيمته 200 مليون دولار أو ما نسبته 87.1 في المائة.

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