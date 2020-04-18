أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المشرق نيوز

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 10 آلاف و653 حالة

Print
كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 10 آلاف و653 حالة كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 10 آلاف و653 حالة
أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و653 حالة، لافته إلى انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 20 إصابة لأول مرة منذ يوم 20 فبراير.

وتتراوح عدد الإصابات الجديدة بين 20 إلى 40 منذ يوم 9 أبريل، ولم يزد على 30 حالة لليوم الخامس على التوالي في الفترة من 13 إلى 17 من الشهر الجاري، وانخفض اليوم إلى أقل من 20 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت – أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات وحالتان في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية وإقليم كيونج سانج الشمالي على التوالي.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية