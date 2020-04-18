كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 10 آلاف و653 حالة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 10 آلاف و653 حالة، لافته إلى انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 20 إصابة لأول مرة منذ يوم 20 فبراير.

وتتراوح عدد الإصابات الجديدة بين 20 إلى 40 منذ يوم 9 أبريل، ولم يزد على 30 حالة لليوم الخامس على التوالي في الفترة من 13 إلى 17 من الشهر الجاري، وانخفض اليوم إلى أقل من 20 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت – أن من بين الإصابات الجديدة، جاءت 3 حالات وحالتان في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية وإقليم كيونج سانج الشمالي على التوالي.