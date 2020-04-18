دول "التعاون الخليجي" تناقش تسهيل حركة السلع وتوحيد إجراءات عبور الشاحنات

مباشر: ناقشت لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، مقترحات لتسهيل حركة انسياب السلع بين دول المجلس، من أبرزها توحيد الإجراءات والاشتراطات الخاصة بعبور الشاحنات.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري، لمتابعة جهود التعاون والتنسيق الخليجي المشترك لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد والأنشطة التجارية بدول المجلس، بحسب بيان صادر اليوم السبت.

وتطرق الاجتماع لمناقشة تسهيل دخول شاحنات المواد الغذائية، وتقليص فترة عبور شاحنات بضائع الترانزيت، والسماح بمرور السائقين الحاملين لشهادات خلو من المرض صالحة لمدة أسبوعين.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس الجلسة، إن إدارة حوار خليجي متواصل وخلق آليات تنسيق سريعة وفعالة بين دول المجلس في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا هو حاجة وضرورة ملحة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك، ولا سيما فيما يخص توفير احتياجات دول المجلس من السلع الغذائية والطبية والأساسية.

وأوضح المنصوري أهمية القرارات التي خرجت بها اللجنة في اجتماعها الاستثنائي الأول لضمان تناغم الإجراءات والتدابير الخليجية المتخذة لمواجهة الوباء مع الحفاظ على انسيابية انتقال البضائع ونشاط حركة التجارة.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أهمية استمرار التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المخزون الاستراتيجي الغذائي باعتباره أحد المقومات الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي، ووسيلة ناجعة لتوفير احتياجات السكان من السلع الغذائية في أوقات الأزمات.

كما استعرض الاجتماع جهود بعض دول المجلس للتصدي لتداعيات الوباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دورياً لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع وتذليل المعوقات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة التجارة البينية.

كما ناقش الاجتماع الورقة المقدمة من دولة الكويت حول تطوير شبكة أمن غذائي متكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد قانون للخزن الغذائي الخليجي في ضوء القانون الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخراً بشأن إدارة المخزون الاستراتيجي.

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