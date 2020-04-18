اليوم..عرض أوبريت”انت أقوى”في الهرم الأكبر

يعرض اليوم السبت العرض الأول لأوبريت “انت أقوى”، والذي يشارك فيه النجم تامر حسني ،وسميرة سعيد،وصابر الرباعي، وسميرة سعيد، محمد منير، ووائل جسار، وكارول سماحة، وذلك بالجيزة في الهرم الأكبر مساءً في الساعة السابعة.

ويهدف الأوبريت إلى توجيه رسالة دعم وتشجيع للشعوب للتكاتف والتفاؤل والمسؤولية، وهي من توزيع نادر حمدي، كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، ومن المقرر أن يشهد الحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لنقل الحدث.

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الورود.. هي نور الإنسانية اللي بتعدي الحدود.. انت أقوى.. انت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.