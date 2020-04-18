أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المشرق نيوز

اليوم..عرض أوبريت”انت أقوى”في الهرم الأكبر

Print
اليوم..عرض أوبريت”انت أقوى”في الهرم الأكبر اليوم..عرض أوبريت”انت أقوى”في الهرم الأكبر

يعرض اليوم السبت العرض الأول لأوبريت “انت أقوى”، والذي يشارك فيه النجم تامر حسني ،وسميرة سعيد،وصابر الرباعي، وسميرة سعيد، محمد منير، ووائل جسار، وكارول سماحة، وذلك بالجيزة في الهرم الأكبر مساءً في الساعة السابعة.

ويهدف الأوبريت إلى توجيه رسالة دعم وتشجيع للشعوب للتكاتف والتفاؤل والمسؤولية، وهي من توزيع نادر حمدي، كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، ومن المقرر أن يشهد الحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لنقل الحدث.

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الورود.. هي نور الإنسانية اللي بتعدي الحدود.. انت أقوى.. انت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

 

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية