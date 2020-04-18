أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

واتساب تخطط لزيادة عدد المشاركين في المكالمات الجماعية

Print
واتساب تخطط لزيادة عدد المشاركين في المكالمات الجماعية واتساب تخطط لزيادة عدد المشاركين في المكالمات الجماعية

تتطلع خدمة التراسل الفوري واتساب إلى زيادة الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في مكالمة صوتية أو فيديوية واحدة، وذلك كرد على خدمات (VOIP) المنافسة التي لديها حدود أعلى بكثير، بحيث زادت تطبيقات، مثل (Duo) من جوجل، الحد الأقصى لعدد المشاركين في المكالمة الفيديوية بنسبة 50 في المئة، ويبدو الآن أن الخدمة المملوكة لفيسبوك تخطط للقيام بشيء مماثل.

ووفقًا لتقارير المنصة المتخصصة في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب (WABetaInfo)، فإن أحدث إصدار تجريبي (2.2.128) من تطبيق واتساب لنظام أندرويد يحتوي على تعليمات برمجية تشير إلى أن المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار من التطبيق سيتمكنون من إجراء مكالمات مع المزيد من الأشخاص.

وبالرغم من أن الإصدار التجريبي لم يحدد رقم معين، لكن منصة (WABetaInfo) تقول إنه سيكون رقمًا زوجيًا، مع توضيحها أنه لا توجد إشارة إلى الموعد المحدد لإضافة هذه الميزة.

ويعد تطبيق واتساب بالأساس تطبيقًا للمراسلة النصية يُستخدم على نطاق واسع مع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وقدم التطبيق المكالمات الصوتية والفيديوية قبل عامين، لكنه حافظ دائمًا على حد أعلى يصل إلى أربعة مستخدمين، وهو أقل بكثير مما يقدمه بعض المنافسين.

وبالنظر إلى أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم قد فرضت إجراءات إغلاق غير مسبوقة استجابة لوباء المستجد، فقد اضطر العديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى الاعتماد على خدمات، مثل (Google Hangouts) و (Zoom)، تسمح لما يصل إلى 250 مستخدمًا بالمشاركة في الاتصال.

وفي حال تمكن تطبيق واتساب المجاني من رفع الحد الأقصى لعدد المستخدمين المشاركين في المكالمات الجماعية إلى 50 شخصًا، مثل تطبيق (سكايب) Skype، فمن المحتمل أن يشهد الكثير من الاستخدام من الشركات الصغيرة أو للمكالمات الشخصية.

يذكر أن الشركة أضافت على مدار الشهرين الماضيين العديد من الميزات الجديدة لتطبيق التراسل، من ضمنها الوضع الداكن الذي طال انتظاره ودعم فتح التطبيق عبر بصمة الإصبع.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية