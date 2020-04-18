تحليل: حيازة الإمارات من الذهب تقفز في فبراير..فمن يشتري ويبيع عربياً؟

مباشر - إيناس بهجت: قفزت حيازة دولة الإمارات من احتياطات الذهب من قبل البنك المركزي الإماراتي بنسبة تجاوزت 26 بالمائة خلال شهر فبراير/شباط من عام 2020، لتكون الأبرز بين الدول العربية والخليجية في شرء المعدن الأصفر.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، بلغت حيازة دولة الإمارات من الذهب 28.4 طن، وهو ما يمثل 1.3 بالمائة من كافة الاحتياطيات بها بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي، حيث تصدر البيانات متأخرة شهرين.

يذكر أن حيازة دولة الإمارات من الذهب خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 22.5 طن، وهو ما يمثل 1.1 في المائة من كافة الاحتياطيات بها، ليصبح إجمالي الشراء خلال الشهر الثاني من العام 5.9 طن ذهب.

وتقدر حيازة البنوك المركزية في 100 دولة حول العالم من الذهب 34.79 ألف طن بنهاية فبراير/شباط الماضي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة حديثاً.

واحتلت دولة الإمارات المركز الـ59 على مستوى العالم من حيث امتلاكها احتياطيات من الذهب حول العالم من أصل 100 دولة.

وتستمر الولايات المتحدة في السيطرة على المركز الأول مع امتلاكها 8133.5 طن من الذهب، والذي يُشكل 78.2 بالمائة من كافة احتياطيات البلاد، فيما تحل ألمانيا في المرتبة الثانية بحيازة 3366.5 طن من الذهب، والتي تمثل 74 بالمائة من كافة احتياطيات بها.

ويأتي صندوق النقد في المركز الثالث في ظل امتلاكه احتياطيات من الذهب تقدر بنحو 2814 طن.

الأكثر حيازة عربياً؟

ولم تتغير أغلب حيازات الدول العربية من المعدن الأصفر خلال شهر فبراير/شباط من العام الجاري، لتحل الإمارات المركز الـ10 على مستوى الدول العربية.

وتمركزت الإمارات في المركز الرابع بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الممكلة العربية السعودية والكويت وقطر.

وسبقتها المملكة العربية السعودية بصدارة عربية بحجم ثابت من مطلع العام الجاري 323.1 طن، والتي تمثل 3.2 بالمائة من إجمالي الاحتياطات بها، لتأتي في المرتبة الـ18 على مستوى العالم.

وبلغت حيازة لبنان من المعدن الأصفر هي ذاتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي عند 286.8 طن، باستحواذ على 28.3 بالمائة من إجمالي الاحتياطات بها في المركز الـ20 عالمياً

ويصل حيازة الجزائر من الذهب إلى 173.6 طن بنسبة استحواذ بنسبة 11.8 بالمائة من الاحتياطات في البلاد، لتتمركز في المرتبة الـ26 عالمياً بنفس مستوياتها مطلع 2020.

وجاءت ليبيا في المرتبة الـ33 بحيازة حجمها 116.6 طن من الذهب هي ذاتها بمطلع العام الجاري بنسبة استحواذ على 7.1 بالمائة من الاحتياطات بها.

وتمركزت العراق في المركز الـ38 بحجم احتياطات ذهبية ذاتها مطلع العام الجاري عند 96.3 طن، بنسبة استحواذ 7.2 بالمائة من الاحتياطات بها.

وحلت مصر في المرتبة الـ40 عالمياً بعد حيازة حجمها 79.4 طن، لتمثل نسبة 9.2 بالمائة من الاحتياطات بالبلاد، مرتفعة من حجم 79.3 طن خلال يناير/كانون الثاني المنتهي.

فيما جاءت الكويت في المرتبة الـ41 على مستوى العالم بنفي حجم حيازتها من المعدن الأصفر بحجم 79 طن، وبذلك تشكل نسبة 9.2 بالمائة من الاحتياطات بها.

في حين جاءت الأردن في المرتبة الـ49 عالمياً بحجم 43.5 طن ذهب، مستحوذة على 14.8 بالمائة من حجم الاحتياطات بها، تلتها قطر في المرتبة الـ51 بحيازة 42.2 طن من المعدن الأصفر، لتمثل 5.4 بالمائة من إجمالي الاحتياطات القطرية، مرتفعة من 40.6 طن في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.