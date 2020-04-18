قوات التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخاُ بالستياً اتجاه المدنيين بمدينة مأرب

الرياض - مباشر: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة ( 22:52 ) من مساء يوم الجمعة، أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد المالكي، أن تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وبين، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الإرهابية، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مارس الماضي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن.