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الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا ..وحالات الوفاة عالمياً في تزايد

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الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا ..وحالات الوفاة عالمياً في تزايد الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا ..وحالات الوفاة عالمياً في تزايد

مباشر: أعلنت الصين عن تسجيل 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية -  17 حالة منها لوافدين من الخارج-.

وأوضحت لجنة الصحة العامة بالصين في بيان صادر، اليوم السبت، أن عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس في الـ31 مقاطعة بالدولة وصل لـ82.719 ألف حالة، و4632 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في ديسمبر الماضي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى شفاء 77.029 ألف حالة من الفيروس حتى الوقت الراهن، وأن 1058 حالة تحت الملاحظة بينهم 85 حالة خطيرة و63 حالة مشتبهاً بها.

وعدلت مدينة ووهان الصينية التي تمثل مركز تفشي المستجد، أمس، تقديراتها لعدد حالات الإصابة والوفيات، بعد تحقيقات واسعة النطاق في المدينة.

وقالت حكومة مدينة ووهان إن إجمالي الإصابات المؤكدة في المدينة تم تعديلها إلى 50.333 ألف شخص اعتباراً من أمس الخميس، بزيادة 325 حالة عن المعلن سابقاً.

فيما أشارت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، في أحدث الإحصاءات، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا على مستوى العالم لـ154.219  ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2.249 مليون حالة.

واستمرت الولايات المتحدة بصدارة قائمة الإصابات بـ702.1  ألف حالة، فيما جاءت إسبانيا بالمركز الثاني بـ190.8 ألف حالة، ثم إيطاليا بـ172.4 ألف حالة، وفرنسا بعدد 149.1 حالة، وألمانيا بـ141.4 ألف حالة، والمملكة المتحدة109.7 ألف حالة، وتأتي الصين - مركز انتشار الفيروس - في المركز السابع.

وبالنسبة لعدد الوفيات، فلاتزال إيطاليا متصدرة القائمة بـ22.745  ألف حالة وفاة، ثم إسبانيا 20 ألف حالة وفاة، وفرنسا  بـ18.7 ألف حالة، لتتراجع الصين للمركز الثامن في قائمة الوفيات جراء فيروس كورونا.

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مباشر (اقتصاد)

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