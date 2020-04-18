أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: أثار انطلاق موسم نتائج الأعمال الفصلية اهتمامات المستثمرين ليكون على رأس الأحداث العالمية في الأسبوع الماضي.

وخيم الهبوط على أرباح البنوك الأمريكية التي قصت شريط نتائج أعمال الربع الأول بسبب ضربة كورونا.

كما تزايدت قتامة النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي بعد تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما جذب تقرير أوبك في شهر حرب الأسعار أعين المستثمرين.

في حدث تاريخي..إعلان جميع الولايات الأمريكية ضمن "حالة الكارثة الكبرى"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية "وايومنج" منطقة كوارث كبرى، لتصبح بذلك الإعلان كل الولايات الخمسين ضمن حالة الكارثة لأول مرة في تاريخ البلاد.

منتجو النفط يقرون اتفاقاً تاريخياً لخفض إنتاج الخام

أقرت منظمة أوبك وحلفاؤها اتفاقاً تاريخياً لخفض إنتاج النفط، بعد مناقشات استمرت لعدة أيام.

جولدمان ساكس: صفقة خفض إنتاج النفط "تاريخية لكن غير فعالة"

توقع بنك جولدمان ساكس استمرار انخفاض أسعار النفط، رغم اتفاق تحالف "أوبك +" التاريخي لخفض الإمدادات.

جولدمان ساكس: الأسهم الأمريكية وصلت للقاع بدعم تدابير الدعم والتحفيز

يستبعد بنك "جولدمان ساكس" أن تسجل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية منخفضة بسبب نهج "القيام بكل ما يتطلبه الأمر" الذي يتبعه صناع السياسة.

سوفت بنك يحذر من خسائر تاريخية إثر ضربة "صندوق رؤية"

حذرت مجموعة "سوفت بنك" أنها تتوقع تسجيل أكبر خسائر سنوية في تاريخها بقيمة 12.5 مليار دولار، مع الضربة القوية لصندوق رؤية جراء فيروس كورونا.

صندوق النقد يجمد حقوق السحب الخاصة بفنزويلا

جمد صندوق النقد الدولي إمكانية سحب قادة فنزويلا لحقوق السحب الخاصة لدى الصندوق بقيمة 400 مليون دولار، بفعل الفوضى السياسية في البلاد.

توقعات بعجز 3.8 تريليون دولار للموازنة الأمريكية هذا العام

قالت لجنة مراقبة موازنة البيت الأبيض إنه من المتوقع تضاعف عجز الموازنة الأمريكية إلى 3.8 تريليون دولار تقريباً خلال العام الجاري نتيجة لفيروس كورونا.

مبيعات الهواتف المحمولة في الصين تقفز 241% خلال مارس

ارتفعت مبيعات الهواتف المحمولة في الصين بشكل حاد خلال الشهر الماضي مع قفزة في مبيعات الآيفون.

الاحتياطي الفيدرالي يعتزم تقليص وتيرة عمليات الريبو

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي خططه لإبطاء وتيرة عمليات إعادة الشراء خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع إشارات استقرار الأسواق.

صندوق النقد الدولي يعفي 25 دولة من خدمة الديون

وافق صندوق النقد الدولي على إعفاء 25 دولة من سداد مدفوعات خدمة الديون، في إطار دعم جهود السيطرة على أثر وباء "كوفيد-19".

جنوب أفريقيا تخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق

خفض البنك المركزي في جنوب أفريقيا معدل الفائدة بشكل مفاجئ إلى مستوى قياسي متدن، في محاولة لدعم الاقتصاد المتضرر إثر انتشار فيروس كورونا.

أرباح "جي.بي.مورجان" تتهاوى 69% في الربع الأول

تراجعت أرباح بنك "جي.بي.مورجان تشيس" بنحو 69 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتفشل في الوفاء بتقديرات المحللين مع الضربة التي تلقاها المصرف الاستثماري من تداعيات وباء "كوفيد-19".

صندوق النقد يتوقع ركود الاقتصاد العالمي بأكبر وتيرة منذ 1930

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير في 1930، مع التأثيرات القوية لوباء "كوفيد-19" والتكاليف البشرية المتزايدة حول العالم.

صندوق النقد:الاقتصاد العالمي قد يفقد 9 تريليونات دولار خلال عامين

يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي عرضة لخسائر حادة خلال العام الجاري والمقبل على الرغم من التعافي المحتمل في 2021.

فرنسا: الدائنون يوافقون على تعليق مدفوعات ديون الدول الفقيرة

مباشر: أعلن وزير المالية الفرنسي موافقة دائنين دوليين رئيسيين على تعليق مدفوعات الديون المستحقة على الدول الأكثر فقرا للعام الجاري.

بوينج تسجل صافي سالب لطلبيات الطائرات في الربع الأول

مباشر: تراجع معدل تسليم طائرات شركة "بوينج" بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، كما سجلت صافي سالب للطلبيات.

معهد التمويل يتوقع ارتفاع سعر برنت لـ40 دولاراً بنهاية العام

مباشر: توقع معهد التمويل الدولي وصول سعر خام "برنت" إلى 40 دولاراً بنهاية العام الحالي بعد اتفاق خفض إنتاج الخام.

ترامب يوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية مع تقييم استجابتها للوباء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستقوم بتعليق التمويل المقدم لمنظمة الصحة العالمية مع مراجعة استجاباتها لوباء "كوفيد-19"، ولإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبتها وتسبب في الكثير من حالات الوفاة.

وكالة الطاقة:الكورونا سيدفع الطلب على النفط لأول هبوط في عقد

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتسبب أزمة "كورونا" في محو حوالي عقد من النمو في الطلب على النفط خلال العام الحالي، وسط إجبار الدول حول العالم على الإغلاق الفعلي استجابة للوباء.

الصين تخفض تكاليف الاقتراض متوسطة الآجل لمستوى قياسي متدنٍ

قرر البنك المركزي الصيني خفض تكاليف الاقتراض متوسطة الآجل لمدة عام بنحو 20 نقطة أساس إلى مستوى قياسي متدنٍ في خطوة تتماشى إلى حد كبير مع التوقعات، مع تقليص الأموال التي يجب الاحتفاظ بها كاحتياطي من جانب المصارف.

أرباح "بنك أوف أمريكا" تتراجع 45% في ثلاثة أشهر

تراجعت أرباح "بنك أوف أمريكا" بنحو 45 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط مراكمة الاحتياطي الخاص بمواجهة تداعيات أزمة الكورونا.

مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل أكبر تراجع على الإطلاق خلال مارس

تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي، مع توقف النشاط وتراجع الطلب الاستهلاكي.

مخزونات النفط الأمريكية تقفز 19 مليون برميل في أسبوع

ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم بأكثر من توقعات المحللين، كما صعدت مخزونات البنزين.

أرباح "جولدمان ساكس" تتراجع 46% لكن الإيرادات تتجاوز التوقعات

تراجعت أرباح بنك جولدمان ساكس بنحو 46 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن الإيرادات نجحت في تجاوز التوقعات.

صندوق النقد والبنك الدولي يرحبان بالاستجابة لنداءات تعليق مدفوعات الديون

رحب صندوق النقد والبنك الدولي باستجابة مجموعة الدول العشرين لنداءات تعليق مدفوعات ديون الدول الفقيرة مع تفشي أزمة فيروس كورونا.

صندوق النقد: تلقينا طلبات تمويل طارئ من 100 دولة

أكد صندوق النقد الدولي استعداده لاستخدام كافة قدرته المالية والبالغة تريليون دولار لمساعدة الدول على مواجهة فيروس كورونا بعد تلقي طلبات تمويل طارئ من 100 دولة.

تراجع إنتاج النفط الأمريكي لـ12.3 مليون برميل

انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مع صعود الصادرات وتراجع الواردات.

الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي انكمش بوتيرة حادة بسبب كورونا

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي انكمش بوتيرة حادة مفاجئة خلال الشهر الماضي وأوائل أبريل/نيسان الجاري بسبب فيروس كورونا.

حيازة الأجانب للسندات الأمريكية ترتفع لمستوى قياسي خلال فبراير

ارتفعت حيازة الأجانب للسندات الأمريكية إلى أعلى مستوى على الإطلاق خلال فبراير/شباط الماضي.

ترامب: تجاوزنا ذروة كورونا وندرس إعادة فتح الاقتصاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة تفشي الكورونا، وهو الوباء الذي أصاب حوالي 640 ألف شخض في البلاد، وسط الإشارة إلى دراسة إعادة فتح الاقتصاد.

طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة تتجاوز 5 ملايين طلب

تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بما يتجاوز تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أعلى 5 ملايين طلب.

في شهر حرب الأسعار.. إنتاج أوبك يقفز 821 ألف برميل

ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بنحو 821 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع الفترة التي شهدت انهيار تحالف "أوبك+" واشتعال حرب الأسعار.

أوبك تتوقع هبوطاً تاريخياً للطلب على النفط خلال 2020

توقعت منظمة أوبك تراجع الطلب العالمي على النفط بوتيرة قياسية خلال العام الجاري، بفعل تأثيرات فيروس كورونا.

"سيتي جروب" يتوقع تراجع التحويلات المالية العالمية 100 مليار دولار

توقع الاقتصاديون في بنك "سيتي جروب" انخفاض تدفقات التحويلات المالية العالمية خلال 2020 بمقدار 100 مليار دولار في أسوأ سيناريوهات تأثير فيروس كورونا.

"بلاك روك" تعلن تراجع الأصول المدارة دون 6.5 تريليون دولار

انخفضت أرباح شركة "بلاك روك" في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع الأصول المدارة من قبل الشركة دون مستوى 6.5 تريليون دولار.

نفاد 349 مليار دولار المخصصة لمساعدة الشركات الأمريكية الصغيرة

بلغ برنامج قروض الإنقاذ للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة حده البالغ 349 مليار دولار، مع تكالب الشركات على أخذ قروض لمواجهة تداعيات كورونا.

بريطانيا تمدد إجراءات الإغلاق 3 أسابيع مع استمرار تفشي كورونا

مباشر: أعلنت المملكة المتحدة تمديد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة اسابيع أخرى على الأقل.

مورجان ستانلي: تأثير ركود الاقتصاد الأمريكي قد يستمر حتى نهاية2021

مباشر: توقع رئيس بنك "مورجان ستانلي" استمرار تأثير ركود الاقتصاد الأمريكي الناجم عن كورونا حتى نهاية العام المقبل.

اقتصاد الصين ينكمش لأول مرة في عقود بفعل الكورونا

انكمش اقتصاد الصين لأول مرة في عدة عقود خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أدى تفشي الكورونا إلى إحداث حالة من الشلل في الإنتاج والإنفاق.

ترامب يعلن خطة إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأمريكي

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرشادات فيدرالية جديدة واسعة النطاق بشأن شروط إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد الأمريكي لبدء تخفيف بعض تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة.

مبيعات السيارات في أوروبا تتهاوى 55% خلال مارس

تهاوت مبيعات سيارات الركاب في السوق الأوروبي بنحو 55.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، نتيجة لتفشي فيروس "كوفيد-19".

رابطة ليبرا تطرح الخطة الثانية من مقترح تدشين عملة فيسبوك

تقدمت شركة فيسبوك بخطة جديدة حول تدشين عملتها الرقمية "ليبرا"، وسط آمال أن تحظى بالقبول من جانب الجهات التنظيمية.

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي لن يتجاوز ضربة كورونا حتى 2021

توقعت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي العالمي الذي تضرر من وباء كورونا قد لا يتعافى بشكل كامل حتى مع نهاية عام 2021.

إغلاق 66 منصة للتنقيب على النفط في الولايات المتحدة

تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.