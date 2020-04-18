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تقرير: الحكومة الأمريكية ترسل شيكات لمتوفين ضمن حزمة التحفيز

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تقرير: الحكومة الأمريكية ترسل شيكات لمتوفين ضمن حزمة التحفيز تقرير: الحكومة الأمريكية ترسل شيكات لمتوفين ضمن حزمة التحفيز

مباشر: ذكر تقرير أن وكالة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة أرسلت بالخطأ مدفوعات نقدية لأشخاص متوفين، ضمن مشروع التحفيز بقيمة تتجاوز تريليوني دولار.

ووفقاً لموقع "يو.إس.إيه توداي" الأمريكي اليوم الجمعة، بدأت وكالة الإيرادات الداخلية في الفيدرالية توزيع 290 ​​مليار دولار من المدفوعات النقدية المباشرة الأسبوع الماضي كجزء من مشروع قانون التحفيزات المالية.

وبحسب الخطة، يتم توزيع شيكات تصل إلى 1200 دولار للفرد و 2400 دولار لكل زوجين على مدى الأيام القليلة الماضية، للتغلب على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الكورونا.

ولم يعرف بشكل واضح كمية الأموال التي تم تحويلها لأفراد متوفين في البلاد بشكل مباشر عبر إيداعها في حساب مصرفية.

 

وذكر عضو الكونجرس الجمهوري "توماس ماسيا" يوم الأربعاء الماضي أن صديق أرسل له رسالة يقول فيها إن والده المتوفي منذ عام 2018 تلقى 1200 دولار ضمن حزمة التحفيز الأخيرة.

وأودى "كوفيد-19" بحياة ما يزيد عن 33 ألف شخص أمريكي حتى الآن، بحسب جامعة "جونز هزبكينز" الأمريكية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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