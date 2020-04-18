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السعودية تُقر تعديلات على عقود التوسط لاستقدام العمالة المنزلية إلكترونياً

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السعودية تُقر تعديلات على عقود التوسط لاستقدام العمالة المنزلية إلكترونياً السعودية تُقر تعديلات على عقود التوسط لاستقدام العمالة المنزلية إلكترونياً

الرياض - مباشر: أقرت المملكة العربية تعديلات على عقود التوسط لاستقدام العمالة المنزلية إلكترونياً "رسمياً".

ونشرت الجريدة الرسمية بالمملكة - أم القرى - اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، المتعلق يتعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية.

وتتضمن البند الأول من القرار، تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ 16 مارس/آذار إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة ولا تحتسب مدة التعليق من ضمن مدة العقد.

وأشار البند الثاني، إلى أن تتم معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق الآلية الآتية:

أ- العقود السارية ومازالت في فترة (90) يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، فيجـوز لأي مـن طـرفي العـقد طلب فسـخ العـقـد مـع تحمـل كلفـة الإلـغـاء المنصوص عليها في عقد التوسط وذلك وفقاً لما يأتي: "اطلع على الجدول الملحق"

ب- العقود التي مضى عليها الفترة المحددة للاستقدام (90) يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، يجوز للعميل طلب إلغاء العقد، ويتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.

ت- العقود التي مضى عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يوم قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، يلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرم بينه وبين العميل.

ث- على المرخص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.

وبين البند الثالث، إلى العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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