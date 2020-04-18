تقرير: مخزونات النفط البحرية تصل لمستوى قياسي عند 160مليون برميل

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن تجار النفط يخزنون مستوى قياسياً من الخام على ناقلات بحرية يصل إلى 160 مليون برميل، في ظل سعيهم لمعالجة وفرة المخزونات الناتجة عن تراجع الطلب العالمي جراء فيروس كورونا.

واتفقت أوبك وحلفاؤها على خفض قياسي في الإنتاج بداية من الشهر المقبل بلغ 9.7 مليون برميل يوميًا، للمساعدة في دعم الأسعار وكبح تخمة المعروض.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة لم تسمها، اليوم الجمعة، أن ن النفط المحتجز في التخزين العائم على الناقلات وصل إلى 160 مليون برميل على الأقل، بما في ذلك 60 ناقلة عملاقة، تعرف باسم ناقلات النفط الخام الضخمة، والتي يمكن لكل منها استيعاب مليوني برميل.

وأوضحت المصادر أن هذا بالمقارنة مع 25 إلى 40 ناقلة نفط مستأجرة بالفعل بخيارات تخزين في بداية الشهر الجاري وأقل من 10 ناقلات في فبراير/شباط الماضي.

وأضاف التقرير أن المرة السابقة التي وصل فيها التخزين العائم إلى مستويات قريبة من المستوى الحالي البالغ 160 مليون برميل كانت في عام 2009، عندما قام التجار بتخزين أكثر من 100 مليون برميل في البحر قبل تصريف المخزونات.