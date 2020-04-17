وكيل صحة الأقصر يتفقد إجراءات العزل بـ5 مناطق

أجرى الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، جولة مسائية، رافقه فيها وفد من الطب الوقائي، إذ تفقد خلالها ضواحي مدينة الأقصر بمناطق الكرنك القديم والكرنك الجديد ونجع الخطباء ونجع الطويل والعوامية، وذلك بهدف التأكد من سلامة إجراءات التقصي والعزل بتلك المناطق.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، المواطنين بضرورة الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة والسكان، بالعزل المنزلي حفاظًا على حياتهم، كما وجه الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وكافة الجهات المعنية بالمحافظة، ذلك لتعاونهم في تنفيذ الحظر ودعم القطاع الصحي بالمحافظة.

وأجرى وكيل وزارة الصحة، جولة تفقدية أخرى، شملت المرور على مستشفى الأقصر العام ومستشفي أرمنت التخصصي، وذلك للاطمئنان على سير الأعمال في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، برفقة كلًا من الدكتور بكري عبد الستار منسق مستشفيات المحافظة، والدكتور كيرلس طلعت نائب مدير المكتب الفني، والدكتور هدرا عادل مدير إدارة الطوارئ.

وأكد على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أقصى درجات الحماية للفريق الطبي لكونه خط الدفاع الأول في المواجهة، كما اطمأن على توافر المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية، وكذلك أعمال التعقيم المستمرة.

ونقل “عبد الجواد” رسالة شكر وتقدير مقدمة من وزيرة الصحة ومحافظ الأقصر، لكل أفراد الفريق الطبي على ما يبذلونه من جهد تجاه المرضي.