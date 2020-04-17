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خروج 17 حالة عقب شفائهم من الحجر الصحي بالدقهلية

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خروج 17 حالة عقب شفائهم من الحجر الصحي بالدقهلية خروج 17 حالة عقب شفائهم من الحجر الصحي بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الجمعة، عن خروج 17 حالة من مصابي اليوم من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة ومستشفى تمى الأمديد عقب شفاءهم.

وأضاف وكيل الوزارة “لا يسعنى إلا أن أشيد بالجهود العظيمة التي يبذلها أبطال صحة الدقهلية رجال الجيش الأبيض في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أحسن نتائج وتكون السعادة بالغة عندما تأتى النتائج مبشرة ونرى الفرحة على وجوه المرضى”.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن باقى الحالات بمستشفى الحجر بتمى الامديد والمدينة الجامعية، يتلقون الرعايه الطبيه الفائقه من ابطال الحجر الصحي وسيتوالى خروجهم تباعًا ان شاء الله بعد إتمام شفاءهم، ومقدمًا التحية والتقدير لكل من يشارك في هذا العمل العظيم من جموع القطاعات، بالإضافة لتقديم الشكر للفريق الطبى بالحجر الصحى على ما قدموه، وكذلك الاسعاف المصرى.

وانطلقت الزغاريد داخل مبانى المدينه الجامعيه بالمنصورة بين المرضى من السيدات، عقب علمهم بشفاءهم وسلبية التحاليل وإخبارهم بالخروج.

المشرق نيوز

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