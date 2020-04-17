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خسائر النفط ومكاسب الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

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خسائر النفط ومكاسب الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم خسائر النفط ومكاسب الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: تصدرت خسائر سعر النفط الأمريكي مشهد الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بينما حققت الأسهم مكاسب قوية مع آمال علاج الكورونا.

وتراجعت النفط عند تسوية التعاملات بأكثر من 8 بالمائة بعد بيانات اقتصادية محبطة ومخاوف الطلب.

وسجل الخام الأمريكي نايمكس خسائر خلال الأسبوع المنتهي اليوم بنحو 19.7 بالمائة مع فشل اتفاق أوبك في تهدئة مخاوف الطلب.

فيما أغلقت الشركات الأمريكية 66 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لتصل إلى 438 منصة.

كما انخفضت أسعار الذهب بوتيرة قوية بلغت 33 دولاراً عند تسوية جلسة اليوم مع مكاسب الأسهم الأمريكية.

مكاسب الأسهم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات حيث ربح "داو جونز" 700 نقطة ليحقق مكاسب أسبوعية.

وجاءت مكاسب الأسهم مع تقرير أفاد بأن دواء من قبل شركة أدوية أمريكية "جيلياد ساينسز" أظهر بعض الفعالية في علاج الكورونا، كما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد خطة بشأن استئناف البلاد تدريجياً.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع قوي لتسجل مكاسب أسبوعية مع التفاؤل بشأن علاج كورونا.

فيما تباطأ التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 5 أشهر خلال مارس/آذار المنصرم.

كما ارتفعت الأسهم الصينية في الختام لتسجل مكاسب أسبوعية، رغم البيانات السلبية.

وانكمش الاقتصاد الصيني بنحو 6.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري ليكون أول انخفاض في عقود بفعل ، فيما تراجعت مبيعات التجزئة بشكل حاد في الصين خلال الشهر الماضي.

في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم لتسجل مكاسب أسبوعية 2 بالمائة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، تحولت شركة "شلمبرجير" للخسائر بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري مع انهيار أسعار النفط.

في حين ارتفعت أرباح شركة "بروكتر آند جامبل" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الأول من 2020.

فيما حذرت شركة "فورد موتور" من تسجيل خسائر مفاجئة بنحو ملياري دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لكن السهم حقق مكاسب أكثر من 3.5 بالمائة بالختام مع صعود قوي للأسهم الأمريكية.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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