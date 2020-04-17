انتظام حظر التجوال باليوم الـ24 على التوالي “بكفر الشيخ”

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الجمعة، انتظام حظر التجول ليلًا والتزام كافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر لليوم الرابع والعشرين على التوالي، من الـ 8 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا، وذلك بعد مد قرار الحظر لمدة أسبوعين أخرين حتى 23 أبريل الجاري، وذلك في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد “COVID-19″.

وأشاد المحافظ، بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أي حالات طارئة، للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.