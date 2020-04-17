أخبار عاجلة

قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

انتظام حظر التجوال باليوم الـ24 على التوالي “بكفر الشيخ”

Print
انتظام حظر التجوال باليوم الـ24 على التوالي “بكفر الشيخ” انتظام حظر التجوال باليوم الـ24 على التوالي “بكفر الشيخ”

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الجمعة، انتظام حظر التجول ليلًا والتزام كافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر لليوم الرابع والعشرين على التوالي، من الـ 8 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا، وذلك بعد مد قرار الحظر لمدة أسبوعين أخرين حتى 23 أبريل الجاري، وذلك في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، للوقاية من المستجد “COVID-19″.

وأشاد المحافظ، بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أي حالات طارئة، للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية