عدم شفافية الصين بالكشف عن عدد ضحايا فيروس كورونا

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأيه بخصوص عدم شفافية الصين بالكشف عن معلومات حول فيروس كورونا المستجد.

أعلن ترامب عبر حسابه بتويتر، الجمعة، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا بالصين أعلى بكثير مما أعلنت عنه السلطات في بكين؛ وذلك بناءًا على إعلان مدينة ووهان الصينية تسجيل 1300 حالة وفاة إضافية بكورونا في الصين بعد مراجعة لعدد الضحايا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في الصين إلى 4632 وفق الأرقام الجديدة.

واعتبر الرئيس أن إجمالي ضحايا الفيروس في الصين أعلى بكثير من الرقم المعروف، مؤكدًا أنها ليست قريبة من حصيلة الضحايا في أميركا التي بلغت ما يقارب 33 ألف حالة بل أكبر بكثير.