محدث.. "داو جونز" يرتفع 600 نقطة بالختام ليسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليصعد "داو جونز" الصناعي بنحو 700 نقطة، وسط آمال إيجاد علاج فعال لفيروس كورونا، لتسجل "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.

وجاء ارتفاع "وول ستريت" بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع توقعات بلوغ تفشي الكورونا ذروته، وسط آمال المستثمرين في إيجاد علاج للفيروس.

وأفاد تقرير بأن دواء من قبل شركة أدوية أمريكية "جيلياد ساينسز" أظهر بعض الفعالية في علاج الكورونا.

واستفادت الأسهم الأمريكية بقفزة أسهم "بوينج" و"أمازون" و"نتفليكس"، إلى جانب خطة البيت الأبيض لإعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دوناد ترامب خطة بشأن استئناف اقتصاد البلاد تدريجياً.

ولكن تستمر تأثيرات الكورونا على الاقتصاد العالمي، مع زيادة توقعات الركود العالمي، وسط فقد حوالي 22 مليون أمريكي وظائفهم في 4 أسابيع، حيث أصاب "كوفيد-19" أكثر من 670 ألف شخص في الولايات المتحدة، وما يزيد عن مليوني شخص عالمياً.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.9 بالمائة ليصل إلى 24242.4 نقطة، وهو ما يعادل 704 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 2.2 بالمائة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.7 بالمائة إلى مستوى 2874.5 نقطة، ليسجل ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 3 بالمائة.

وصعد "ناسداك"بنحو 1.6 بالمائة ليصل إلى 8650.1 نقط، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6.1 بالمائة..

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 99.770.