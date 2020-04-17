"وول مارت" تعتزم إضافة 50 ألف وظيفة لتلبية الطلب المتزايد

مباشر: قالت شركة "وول مارت" إنها تعتزم توظيف 50 ألف عامل إضافي لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على منتجاتها وسط تفشي كورونا.

ويتزايد الطلب على منتجات البقالة ومستلزمات المنزل من الشركة الأمريكية مع بقاء المستهلكين في المنزل كاجراء احترازي لتقليل تفشي كورونا.

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان صادر، اليوم الجمعة، أنه وصلت إلى هدفها السابق المتمثل في توظيف 150ألف عامل قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد.

وأشارت الشركة الأمريكي إلى أنها قامت بتوظيف حوالي 85 بالمائة في وظائف مؤقتة أو بدوام جزئي، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

وأوضحت "وول مارت" أن لديها أكثر من مليون متقدم للعمل لديها كما توظف 5آلاف شخص يوميًا في المتوسط ​​في وقت يفقد فيه ملايين الأمريكيين وظائفهم وسط أوامر البقاء في المنزل من قبل الدولة والحكومات المحلية.

ومنذ أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في فبراير/شباط الماضي، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 15 بالمائة، بينما ارتفع سهم "وول مارت" بنسبة 10 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سهم "وول مارت" عند مستوى 132.35 دولار.