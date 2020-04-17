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غدًا..المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعًا لحسم موعد الامتحانات

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غدًا..المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعًا لحسم موعد الامتحانات غدًا..المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعًا لحسم موعد الامتحانات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات غدًا السبت الاجتماع الدوري له وذالك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  لبحث ملف مصير امتحانات نهايه العام الجامعي  في ظل تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية  للحد من انتشار المستجد.

ويطرح على طاولة المجلس  إمكانية إجراء الاختبارات الإلكترونية لعدد من الكليات، بجانب الاختبارات الورقية ،في ظل نجاحها في كليات  القطاع الصحي والإنتهاء من التجهيزات لتطبيقها بقطاع الهندسة والحاسبات والمعلومات.

ونفى المجلس الأعلى للجامعات  إلغاء  امتحانات الفصل الدراسي الثاني  مؤكدًا قراراته الصادرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ في هذا الشأن.

المشرق نيوز

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