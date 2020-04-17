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الصحة توجه خطابًا لمستشفيات العزل بصرف هيدروكسيلوروكين لجميع العاملين

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الصحة توجه خطابًا لمستشفيات العزل بصرف هيدروكسيلوروكين لجميع العاملين الصحة توجه خطابًا لمستشفيات العزل بصرف هيدروكسيلوروكين لجميع العاملين

أصدرت وزارة الصحة خطابًا إلى جميع مستشفيات العزل ” بالجمهورية بمتابعة صرف الجرعات الوقائية من عقار (الهيدروكسيلوروكين) لجميع العاملين بالمستشفى المخالطين للحالات الإيجابية، مع مراعاة الإلتزام بالجهات المقررة من جانب اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت الوزارة على ضرورة مراعاة موانع الاستعمال في كتيب توجيهات العلاج، على أن تكون الجرعات الموصوفة تشمل اليوم الأول قرصين “هيدروكسيلوروكين ” ٢٠٠مجم مرتين ،وتكرر الجرعة أسبوعيًا لمدة أسبوعين من آخر تاريخ التعرض، وتكون الجرعة الموصوفة قرص ” هيدروكسيلوروكين ” ٢٠٠ مجم مرتي.

المشرق نيوز

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