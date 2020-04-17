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عضو بالفيدرالي يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي 5% في 2020

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عضو بالفيدرالي يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي 5% في 2020 عضو بالفيدرالي يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي 5% في 2020

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "فيلادلفيا" إن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يستعد للبيانات السيئة للغاية في الفصول القادمة، متوقعًا انكماشًا حادًا هذا العام بسبب كورونا.

وأضاف "باتريك هاركر" في مقابلة مع "ياهو فاينانس"، اليوم الجمعة، إن توقعاته الاقتصادية يمكن أن تتغير اعتمادًا على مدى السرعة في التوصل إلى طرق لمعالجة .

وقال: "إذا حدث ذلك في وقت أقرب، فإن الضرر سيكون أقل، لكن أتوقع الآن تراجع حوالي 5 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في 2020".

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش أكبر حول العالم بنحو 5.9 بالمائة خلال العام الجاري.

وأكد "هاركر" أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بدعم الاقتصاد الأمريكي، لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

واتخذت الفيدرالي الأمريكي إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد الأمريكي مع تعهد بشراء غير محدود للأصول فضلاً عن خفض معدل الفائدة إلى مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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