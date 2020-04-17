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منع تجمعات الأماكن العامة والأراضي الزراعية خلال شم النسيم بالدقهلية

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منع تجمعات الأماكن العامة والأراضي الزراعية خلال شم النسيم بالدقهلية منع تجمعات الأماكن العامة والأراضي الزراعية خلال شم النسيم بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وذلك لمنع كافة أشكال تجمعات المواطنين حرصًا على الصحة العامة، وكذلك منع كافة أشكال تجمعات المواطنين خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم في الأماكن العامة وداخل الأراضي الزراعية.

ووجه بإغلاق جميع بوابات مدينة جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد ومدينة المنصورة الجديدة، وإغلاق جميع الشواطئ أمام المصطافين خلال شم النسيم.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة ارتداء جميع عمال النظافة لكمامات وجوانتيات واستخدام المطهرات، لمنع انتشار حماية لهم وللمواطنين.

وشدد المحافظ، على تكثيف الحملات والخدمات الأمنية على بوابات وشواطئ المدينة، تفعيلًا للقرار المتخذ بإغلاق منطقة وشواطئ المدينة، لحين صدور إشعار آخر، وكذلك منع دخول غير المقيمين بها.

وأشار “مختار” إلى أن تلك الإجراءات، للحد من التجمعات والتي تعد ضمن التدابير الوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

المشرق نيوز

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