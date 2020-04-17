أخبار عاجلة

قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

رئيس البنك الدولي يدعو لزيادة التجارة لتخفيف ضربة كورونا

Print
رئيس البنك الدولي يدعو لزيادة التجارة لتخفيف ضربة كورونا رئيس البنك الدولي يدعو لزيادة التجارة لتخفيف ضربة كورونا

مباشر: قال رئيس البنك الدولي إن الدول تحتاج للسماح مزيد من التجارة من أجل التعافي من التراجع الاقتصادي الناجم عن .

وتهدد أزمة كورونا بركود عميق للاقتصاد العالمي لم يشهد منذ عام 1930، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال "ديفيد مالباس" خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، اليوم الجمعة، إنه يأمل ألا يؤدي الوباء إلى زيادة الحمائية التجارية.

وأضاف "مالباس": "تحتاج البلدان إلى السماح بالتجارة من أجل تخفيف الضربة الناجمة عن التراجع الاقتصادي بسبب كورونا".

فيما أعرب رئيس البنك الدولي عن قلقه بشأن الدول التي تحتفظ بإمدادات الغذاء.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية