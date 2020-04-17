رئيس البنك الدولي يدعو لزيادة التجارة لتخفيف ضربة كورونا

مباشر: قال رئيس البنك الدولي إن الدول تحتاج للسماح مزيد من التجارة من أجل التعافي من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وتهدد أزمة كورونا بركود عميق للاقتصاد العالمي لم يشهد منذ عام 1930، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.