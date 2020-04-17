رئيس البنك الدولي يدعو لزيادة التجارة لتخفيف ضربة كورونا

مباشر: قال رئيس البنك الدولي إن الدول تحتاج للسماح مزيد من التجارة من أجل التعافي من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
وتهدد أزمة كورونا بركود عميق للاقتصاد العالمي لم يشهد منذ عام 1930، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال "ديفيد مالباس" خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، اليوم الجمعة، إنه يأمل ألا يؤدي الوباء إلى زيادة الحمائية التجارية.
وأضاف "مالباس": "تحتاج البلدان إلى السماح بالتجارة من أجل تخفيف الضربة الناجمة عن التراجع الاقتصادي بسبب كورونا".
فيما أعرب رئيس البنك الدولي عن قلقه بشأن الدول التي تحتفظ بإمدادات الغذاء.
مباشر (اقتصاد)