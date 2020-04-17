عضو بالفيدرالي: دفع تكاليف اختبارات الفيروس قد يمثل حلاً للأزمة

مباشر: اقترح عضو بالاحتياطي الفيدرالي ما يراه أفضل حل اقتصادي لأزمة كورونا والذي يتمثل في دفع التكاليف الكاملة لأي شركة تعمل على اختبار للفيروس يمكن أن يؤكد للمواطنين أنه آمن لاستئناف النشاط.

وأضاف "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "سانت لويس" خلال ندوة عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، أن القيام بذلك سيخلق "اندفاعا ذهبيا" للاختبار من شأنه أن يساعد على تعويض الضرر الحاد الذي أحدثه بالفعل الإغلاق الاقتصادي، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وقال "بولارد" إن معالجة التراجع الاقتصادي الناجم عن كورونا أمر بالغ الأهمية لأن الاقتصاديين في بنك "سانت لويس" الفيدرالي يرون أن معدل البطالة سيتراوح من 10 بالمائة إلى 42 بالمائة في الحد الأقصي لتأثير الأزمة، مع تأثر 50 مليون أسرة أمريكية محتملة بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وكان معدل البطالة في مارس/آذار الماضي 4.4 بالمائة، ولكن أكثر من 22 مليون أمريكي قدموا منذ ذلك الحين طلبات للحصول على إعانات البطالة.

على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب بدأ تنفيذ برنامج من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد، إلا أنه من غير الواضح متى سيبدأ أو كم سيستغرق.

وأوضح "بولارد" أن نظام الاختبار سيعطي الناس الثقة التي يحتاجونها لاستئناف الأنشطة اليومية، بما في ذلك العمل، مع احتواء الحوافز الاقتصادية أيضًا.

وبالنسبة للاقتصاد، قال بولارد إنه يرى تعافيًا حادًا إلى حد ما بعد انتهاء أزمة كورونا.

وتابع: "ينبغي تجاهل مجموعة البيانات الاقتصادية عن الربع الثاني إلى حد كبير عند محاولة معرفة كيف سيبدو المستقبل"، مشيراً إلى أنها لن تكون قابلة للمقارنة مع أي وقت في تاريخ الاقتصاد الأمريكي.