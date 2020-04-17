أخبار عاجلة

قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار يهبط مقابل العملات الرئيسية مع تحسن شهية المخاطرة

Print
محدث.. الدولار يهبط مقابل العملات الرئيسية مع تحسن شهية المخاطرة محدث.. الدولار يهبط مقابل العملات الرئيسية مع تحسن شهية المخاطرة

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع آمال التوصل لعلاج بشأن كورونا وإعلان الرئيس دونالد خططه لإعادة فتح الاقتصاد.

وتحولت الورقة الخضراء للهبوط مع تحسن شهية المخاطرة وسط ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملت على خلفية تقارير حول تطوير علاج جديد محتمل لفيروس "كوفيد-19" وتصريحات الرئيس الأمريكي بأن البلاد تجاوزت ذروة تفشي المرض وخطط استئناف الاقتصاد الامريكي.  

وأعلن دونالد ترامب خطط للعودة إلى العمل في أكبر حول العالم، والتي من المقرر أن تكون عملية تدريجية مكونة من ثلاث مراحل تعتمد على اختبار فيروس قوي وتخضع لتقدير حكام الولايات.

واستفاد الدولار في وقت سابق من التعاملات من تحذيرات وقوع الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، إضافة إلى بيانات الاقتصاد الصيني السلبية والتي كشفت عن أول انكماش في عقود.

وبحلول الساعة 6:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.0874 دولار.

 كما تراجع الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة لمستوى 107.54 ين.

في حين تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.2500 دولار، وانخفض مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.3  بالمائة ليصل إلى 0.9674 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 99.703، بعد أن سجل مستوى 100.29 في وقت سابق من اليوم.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

شبكة عيون الإخبارية