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لمواجهة كورونا.. “خير دمياط” تواصل تقديم المساعدات العينية للأسر الفقيرة

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لمواجهة كورونا.. “خير دمياط” تواصل تقديم المساعدات العينية للأسر الفقيرة لمواجهة كورونا.. “خير دمياط” تواصل تقديم المساعدات العينية للأسر الفقيرة

عملت جمعية خير دمياط، برئاسة منى سراج رئيس مجلس إدارة الجمعية، بتوزيع المساعدات العينية على الأسر الأشد احتياجًا والعمالة اليومية المتضررة والأسر في العزل المنزلي، واستغاثات التليفون والفيسبوك، من مهمات إغاثة وشنط غذائية ولحوم، بالجهود الذاتية ومساعدات أهل الخير والمتطوعين على مستوى المحافظة بجميع مدنها وقراها.

وتعد هذه المبادرة، أكبر حملة إطعام على مستوى المحافظة، إذ تواصل فعالياتها بصفة يومية منذ بداية أزمة انتشار حتى اليوم، كما تضمنت المبادرة تقديم وجبات بصفة يومية لأبطال الفريق الطبي بمستشفيات دمياط من تمريض وعمال وأمن كمبادرة من الجمعية لرفع الروح المعنوية لهؤلاء الأبطال وكرسالة من المجتمع بأن الجميع معهم، وأيضًا تقديم الوجبات للمعزولين بمركز العزل بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة.

وتأتي المبادرة في إطار التخفيف من آثار الظرف الراهن التي تمر به البلاد، وكذلك بهدف رفع المعاناة عن أهالينا الأشد إحتياجًا وتضررًا في هذه الظروف في ظل الاحتياطات المتبعة، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19“.

المشرق نيوز

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