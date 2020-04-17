محافظ الغربية: صرف 14 مليون جنيه لأكثر من 25 ألف عامل غير منتظم

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتهاء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي قدرها 500 جنيه، ذلك دعمًا للمضارين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية، أنه جرى صرف 14,1 مليون جنيه لعدد 28,162 ألف عامل من خلال 322 منفذًا للبريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

ويذكر أنه جرى صرف المنحة طبقًا للفئات العمرية على مدار أربعة أيام، تسهيلًا على المستحقين وًحفاظًا على صحتهم، وذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ جرى الصرف يوم الاثنين الماضي لمن هم في سن 51 عامًا فأكثر، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 50 إلى 25 عامًا، وتخصيص يوم الخميس لمن هم أقل من 25 عامًا.