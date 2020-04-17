مراكز المنيا تزيل 124 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، اليوم الجمعة، 124 حاله تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الوحدات المحلية، وجاء ذلك بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 124 حاله، منها 30 حالة على مساحة 101 فدان و11 قيراطًا و10 أسهم على الأراضي الزراعية، و94 حالة إزالة مباني على مساحة 12529م2، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 639 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2282 فدانا و18 قيراطًا و12 سهمًا، 682 حالة إزالة مباني بمساحة 74193 م2.

ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، باستمرار تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، ومشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، ومشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وتابع المحافظ، أعمال الإزالة التي شملت عددًا من الأبراج بمنطقة شرق النيل، بهدف منع وإزالة التعديات على أراض الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع جميع الأجهزة.