محافظ كفر الشيخ يتابع استمرار الحملات الأمنية لإغلاق شواطئ بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار الحملات الأمنية لإغلاق شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وكذلك شاطئ مدينة مطوبس والكورنيش، لمنع أي تجمعات، وذلك بالتنسيق بين الحكم المحلي والجهات الأمنية، مع تواجد أمني مكثف بمداخلهم، والاستعانة بجميع العاملين بالديوان العام للمدينتين، ومشاركة أفراد الأمن لمتابعة التزام المواطنين بقرار الحظر.

وأكد محافظ الإقليم، على استمرار المتابعة، للتأكد من إغلاق كافة المتنزهات والحدائق العامة بالمصيفين، وعدم السماح بممارسة كافة الانشطة التجارية بذات يومي “الأحد، والإثنين” الموافقان 19، و20 أبريل الجاري، عدا الأنشطة المحددة وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء “مواد غذائية، مواد بترولية، صيدليات” بالإضافة إلى ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بكل حسم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.