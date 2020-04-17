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محدث.. الذهب يفقد 33 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. الذهب يفقد 33 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية محدث.. الذهب يفقد 33 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تراجعت الذهب بنحو 33 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع مكاسب الأسهم الأمريكية وآمال إعادة فتح الولايات المتحدة، لتسجل خسائر أسبوعية قوية.

وجاء أداء المعدن النفيس مع مكاسب "وول ستريت" خلال التعاملات ووسط توقعات استئناف الاقتصاد الأمريكي وبلوغ ذروته، مما دفع المستثمرون نحو الأصول الخطرة مرة أخرى رغم زيادة توقعات شدة الركود العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أوضح أن البلاد تجاوزت ذروة انتشار الفيروس المميت، وسط إعلان خطة إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة تدريجياً.

ولم يستفد المعدن الأصفر من الخفض الحاد في تقديرات نمو الاقتصاد العالمي ووجود نحو 22 مليون أمريكي عاطلون عن العمل ليسجل خسائر أسبوعية.

كما ارتفعت الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي بلغ 6.42 تريليون دولار هذا الأسبوع حيث استخدمت قوتها الشرائية الغير المحدودة للحفاظ على عمل الأسواق وسط الهبوط الاقتصادي.

عند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 1.9 بالمائة وهو ما يعادل 32.90 دولار ليسجل 1698.80 دولار للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 3.1 بالمائة أو ما يعادل 54 دولاراً.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 1.8 بالمائة ما يعادل 30.92 دولار، مسجلاً 1686.77 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 99.700.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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