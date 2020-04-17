كيكي سيتين: كنت على وشك التدريب في الدوري المصري

صرح كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة، أنه أقترب لتدريب أحد الأندية بالدوري المصري، وذلك قِبل أنّ يتلقى عرض من إدارة النادي الكتالوني.

وتولى الأسباني قيادة البرسا في يناير الماضي، خلفًا من إرنستو فالفيردي، والذي تمت إقالته بعد مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والتي إنتهت بفوز الآخير.

وصرح سيتين في تصريحات لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “قبل أيام من اتصال برشلونة بي، كنت على وشك الانتقال إلى مصر، من أجل التدريب هُناك”.

وتابع: “أنا كنت سأوافق على تدريب برشلونة حتى لو بالمجان، بالتأكيد كنت أريد تدريبه بدون مُقابل وفي أي ظرف”.