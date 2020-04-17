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المركزي الإيطالي يتوقع انكماش الاقتصاد 5% في الربع الأول

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المركزي الإيطالي يتوقع انكماش الاقتصاد 5% في الربع الأول المركزي الإيطالي يتوقع انكماش الاقتصاد 5% في الربع الأول

مباشر: توقع بنك إيطاليا انكماش ثالث أكبر في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري، مع الضربة الشديدة بسبب كورونا.

وتعتبر إيطاليا ضمن أكبر المتضررين جراء في العالم مع تجاوز عدد المصابين 168 ألف حالة.

وقال البنك المركزي الإيطالي في تقرير صادر اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي قد ينكمش بنحو 5 بالمائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. 

وأضاف البنك المركزي أن الإنتاج الصناعي من المحتمل أن ينخفض بنسبة 6 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي بعد تراجعه بنحو 15 بالمائة في مارس/آذار الماضي.

ولم يقدم البنك الإيطالي أي توقعات للناتج المحلي الإجمالي أو الإنتاج الصناعي لعام 2020 بأكمله.

ومع إغلاق معظم الشركات منذ 9 مارس/آذار الماضي يعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بالفعل من ركود عميق، على الرغم من أن التوقعات تختلف بشكل كبير فيما يتعلق بحجم انكماش الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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