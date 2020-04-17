إغلاق 66 منصة للتنقيب على النفط في الولايات المتحدة

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي

وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أغلقت الشركات الأمريكية 66 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 438 منصة.

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار 7 منصات لتصل إلى 89 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/آيار بنحو 7.1 بالمائة إلى 18.45 دولار للبرميل.

في حين زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.7 بالمائة إلى 28.58 دولار للبرميل.