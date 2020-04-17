إصابة بعض عمال مشاريع كأس العالم قطر 2022 بفيروس كورونا

كشفت اللجنة المسؤولة عن ملف تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 “العليا للمشاريع والإرث”، عن إصابة بعض عمال المشاريع، بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيانها إلى إصابة أثنين من مقاوليها، بالإضافة إلى 6 من عمال مشاريع المونديال.

وأعلنت اللجنة في بيانها “الحالات المصابة تتلقى رعاية مستمرة على أيدي متخصصين، مع الالتزام بالحجر الصحي في أماكن مخصصة لذلك في مرافق الإقامة لمدة أربعة عشر يوما كإجراء احترازي مع المتابعة الدورية لحالتهم الصحية”.

وأضافت اللجنة في بيانها على “بمواصلة صرف رواتب العمال المصابين بصورة اعتيادية طوال فترة الحجر الصحي”.