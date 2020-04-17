محافظ الغربية: تدابير احترازية مكثفة لمواجهة كورونا في قرية صفط تراب

واصلت فرق الطب الوقائي بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، أعمال التعقيم التطهير الوقائي بقرية صفط تراب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، ومشيرًا إلى الدفع بعدد 2 سيارة من الحماية المدنية لتطهير القرية، إلى جانب مشاركة الأهالي بجراراتهم في عملية تنظيف الشوارع، ومؤكدًا استمرار أعمال التطهير على مدى 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية، بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

وأضاف المحافظ، أنه جرى توفير “مكبس” لنقل المخلفات داخل القرية لجمع القمامة أولًا بأول وعم تراكمها، مع استمرار حملات النظافة، ومشيدًا بوعي أهالي القرية والتزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى.