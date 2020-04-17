طلاب هندسة جنوب الوادي يصممون “بوابة تعقيم إلكترونية”

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الجمعة، جولة تفقيدية لإعمال تصميم وتنفيذ لأول مرة النموذج الأول لبوابة تعقيم إلكترونية، إذ صممها أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الهندسة.

واشاد رئيس الجامعة، بهذا العمل الابتكاري الذى يعد نجاح لكلية الهندسة في إطار قيام الجامعة بدور من أدوارها الاساسيه في خدمة المجتمع، ويأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة وجامعة جنوب الوادي، وتؤكد على خبرة ووعى الجامعة في الابتكار والعطاء والمساهمة في تقديم افكار ابتكارية جديدة من خلال الخبرات العلمية والفنية المتوفرة بجامعة جنوب الوادي، وزيادة الوعي والحس الوطنى لدى الطلاب للمشاركه في خدمة الوطن في وقت الأزمات.

وأشار الدكتور جمال تاج عبدالجابر عميد الكلية، إلي ان هذا التصميم لبوابة إلكترونية تعمل بتعقييم الشخص إلكترونيًا بمجرد المرور من خلالها وهى تعد نموذج أولى للبوابة الإلكترونية في إطار دور الكلية في خدمة المجتمع ومساهمة في الإجراءات الاحترازية طبقًا لتوجيهات الدولة، تحت رعاية الدكتور رئيس الجامعة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشهد جولة التفقد الدكتور فرج خضارى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد على اسماعيل رئيس قسم الهندسة الكهربائية، وعادل الأفيوني أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب القائمين على تنفيذ المشروع، وجرى تجربة البوابة وتشغيلها وسوف يجرى تسليمها للجامعة للاستفادة بها.

وطالب رئيس الجامعة، الطلاب والكلية بالاستمرار في العمل لتوفير عدد من البوابات لاستخدامها بالجامعة.