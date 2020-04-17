إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لن تتغافل عن تنفيذ الحملات الموسعة، لازاله التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية واملاك الدولة فضلًا عن تطبيق الإجراءات الخاصة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحه المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعه الميدانية خاصة اوقات حظر حركة المواطنين وقيام بعض المواطنين بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة فيجرى إزالتها فورًا في المهد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأزالت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحه 12 قيراط و8 سهم وجرى ازاله المخالفات ازاله كليه في المهد.

وشنت رئاسة مركز ومدينه بلبيس حمله ازاله لـ 5 حالات على مساحه 460 مترًا بالوحده المحليه باولاد سيف والبلاشون.