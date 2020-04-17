بيل أفضل من رونالدو.. أسطورة ويلز يهاجم ريال مدريد بقسوة

يقدمالجناح الويلزي جاريث بيل مستويات غير مقبولة خلال منافسات الموسم الجاري، كما أطلق العديد من التصريحات، والتصرفات، غير المسؤولة.

وصل الويلزي جاريث بيل إلى ذروة الخلاف مع جماهير الملكي، حين احتفل أشهر قليلة، بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات أمم أوروبا، برفعه العلم وكتب عليه: “ويلز، الجولف، مدريد”، الأمر الذي استفز الأوساط المدريدية بشدة.

وخرج الأسطورة الويلزية روبي سافاج، هاجم ريال مدريد وأن بيل، يشعر بعدم التقدير، رغم ما يقدمة للنادي، مشيرًا إلى أرقامه التي تتفوق على أرقام عدد كبير من أساطير الملكي.

وقال سافاج: “جاريث بيل من أكثر اللاعبين المبخوس حقهم خلال آخر 20 عامًا، لقد سجل 105 هدفًا للريال، وحقق 13 لقبًا”.

وأضاف: “على سبيل المثال، سجل فيجو 56 هدفًا، وحقق 7 ألقاب، بينما الظاهرة رونالدو سجل 104، وحقق ثلاث ألقاب، مما يعني أن بيل سجل أهدافًا، وحقق بطولات أكثر منهم”.