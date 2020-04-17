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“هدف مقابل شطيرة برجر”.. سخرية لاعبي ريال مدريد من برشلونة

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إستطاع نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز على غريمة التقليدي برشلونة، بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا الإسبانية.

وأحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول للملكي، وتحدث اللاعب اليوم الجمعة، بشأن كواليس هدفه، عن طريق بث مباشر على حسابه الشخصي إنستجرام، عندما رد على سؤال زميله مارسيلو.

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وقال فينيسيوس: “أفضل هدف لي مع ريال مدريد، بالطبع ذلك الذي سجلته ضد برشلونة”.

وأضاف: “بالمناسبة أنت مدين لي بشطيرة برجر، حيث وعدتني بهذا الأمر حال سجلت في مباراة الكلاسيكو”.

المشرق نيوز

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