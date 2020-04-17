"فوكس ميديا" تعلن تسريحاً مؤقتاً لـ9% من القوى العاملة

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشبكة "فوكس ميديا" إن الشركة ستقوم بتسريح مؤقت لحوالي 9 بالمائة من العاملين بالشركة، كما ستقلل عدد ساعات عمل 1 بالمائة من العمالة حتى يوليو/تموز القادم.

وكتب "جيم فيليب بانكوف" الرئيس التنفيذي للشركة الإعلامية فوكس ميديا عبر رسالة داخلية للعاملين نشرتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الشركة ستقوم بالاستغناء عن عمل 100 موظف من موظفيها البالغ عددهم 1200 موظف، حتى نهاية يوليو/تموز المقبل.

ويعني التسريح المؤقت أن الشركة لن تطلب عملاً من الموظفين مع التوقف عن منحهم رواتب بشكل مؤقت، قبل أن يعود الوضع للطبيعي عقب انتهاء الفترة المتفق عليها فيما يعتبر "عطلة بدون أجر".

ويختلف التسريح المؤقت عن الخفض الدائم للموظفين في أن الموظف في الحالة الأولى يظل على قوة الشركة وضمن قائمة الرواتب لكنه يتوقف مؤقتا عن العمل والحصول على أجره.

كما قررت الشركة الإعلامية خفض أجور الموظفين التي تتراوح بين 130 إلى 199 ألف دولار سنوياً بنسبة 15 بالمائة، بينما سيتم خفض رواتب هؤلاء الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً بنسبة 25 بالمائة.

ومن المقرر أن تخفض رواتب "بانكوف" ورئيس مجلس إدارة الشركة "بام واسيرستن" بنسبة 50 بالمائة.

وجاءت هذه الإجراءات في مسعى لخفض التكاليف استجابة لتراجع عائدات الإعلانات وسط تفشي فيروس كورونا وأثره الاقتصادي.

وتسبب الفيروس المستجد إلى تراجع إيرادات "فوكس ميديا"، وسط تراجع الإعلانات العالمية وكذلك المتعلقة بالأزياء والرياضة ووسط ارتفاع معدل البطالة.