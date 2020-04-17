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وفاة أسطورة المنتخب الإنجليزي بفيروس كورونا

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أصدر نادي ليدز الإنجليزي بيان رسمب يعلن فيه عن وفاة أسطورة الفريق نورمان هانتر، عن عمر 76 عاما، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء  ذلك بعد أسبوع فقط من إعلان النادي، عن إصابة هانتر بفيروس كورونا، مما أدى إلى دخوله المستشفي بعد ظهور أعراض المرض عليه.

وكتب نادي ليدز يونايتد في بيانه صباح اليوم الجمعة: “على الرغم من استمرار نورمان هانتر في القتال والجهد الكبير الذي بذله فريق الخدمة الصحية الوطنية خسر للأسف معركته في وقت سابق من صباح اليوم”.

وخاض الاسطورة نورمان هانتر صاحب 76 عاماً 726 مباراة لفريق ليدز يونايتد وكان ضمن الإنجليزي المتوج بكأس العالم عام 1966.

المشرق نيوز

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